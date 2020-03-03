Минздрав Туркменистана рекомендует гражданам не выезжать за рубеж

CentralAsia (TM) - 2 марта на сайте госинформагентства ТДХ были опубликованы рекомендации по профилактике вирусных заболеваний.

Помимо стандартных в таких случаях указаний соблюдать гигиену, мыть руки и обращаться к врачам при высокой температуре, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана рекомендовало гражданам страны воздержаться от выезда за рубеж.

Ранее в этот же день Радио «Азатлык» сообщило о приостановке пассажирских перевозок через морской порт в Туркменбаши.

По данным издания Turkmen news, граждан Туркменистана также не допустили на рейс Ашхабад-Дубаи авиакомпании FlyDubai.

Напомним, что с 26 февраля, обладателей туркменского паспорта перестали допускать на авиарейсы в Турцию, после того как в этот же день президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание по предотвращению проникновения коронавируса COVID-19 в Туркменистан.

Кроме того, на данный момент закрыты границы с Узбекистаном, Афганистаном и Ираном.