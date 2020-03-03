Премьер-министр Камбоджи раскритиковал президента Монголии за карантин после визита в Китай

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Камбоджи Хун Сен раскритиковал президента Монголии из-за помещения на карантин после визита в КНР.

«После визита президента Монголии в Китай я сомневаюсь, что изолирование было действительным дипломатическим шагом. Когда я услышал эту новость, у меня возникло мнение, что лучше не ехать в Китай», - рассказал Хун Сен. Другими словами, по его мнению, президент Монголии Х. Баттулга подвергся критике за то, что он пропагандировал негативную рекламу о Китае во внешнем мире.

Хун Сен — политик, известный своей последовательной поддержкой политики Пекина. Китай является основным экономическим партнером Камбоджи.

Хун Сен — камбоджийский политик и государственный деятель, премьер-министр Камбоджи, председатель правящей Народной партии. Командир Красных кхмеров в период гражданской войны. Порвал с полпотовским режимом, переориентировался на Вьетнам, с этих позиций активно участвовал в кампучийском конфликте 1980-х годов. Занимал высшие правительственные посты в НРК и Государстве Камбоджа. Сохранил руководство правительством после восстановления монархии. Установил собственное авторитарное единовластие в результате фактического государственного переворота. По состоянию на 2020 год правление Хун Сена является вторым по продолжительности в современной Азии и одним из самых длительных в мире.

Родился в семье богатых землевладельцев китайского происхождения. При рождении получил имя Хун Бунал, которое чаще произносилось Хун Нал. Хун Неанг, отец Хун Сена, был авторитетным буддистским проповедником.

Политика НПК под руководством Хун Сена не имеет выраженных идеологических черт, ориентирована на прагматизм и концепцию «эффективного управления» (в этом несомненное отличие от времён НРК). Политический стиль Хун Сена демонстративно авторитарен.

Критики Хун Сена сравнивают его режим с «военно-экономической мафией». Отдельно говорится об антисоциальной политике, изъятии у населения земельной собственности, вырубке лесов, поощрении вьетнамской иммиграции и китайского капитала за счёт национального предпринимательства. Публиковались расследования о принадлежности Хун Сену и членам его семьи доходной недвижимости, СМИ и нефтяных ресурсов.