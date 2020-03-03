ОЭСР прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики под влиянием вспышки коронавирусной инфекции

CentralAsia (CA) - Организация экономического сотрудничества и развития сообщает, что рост мировой экономики, по прогнозам, замедлится до 2,4% в 2020 году из-за влияния вспышки коронавирусной инфекции, передает NHK.



Эта организация сообщила в своем докладе о состоянии экономики, что глобальный рост ВВП может быть меньше 2,9%, зафиксированных в 2019 году.

Прогнозируется, что экономика Японии вырастет на 0,2%. Это на 0,4 пункта меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

ОЭСР предупредила, что экономические перспективы могут значительно ухудшиться, если вспышка коронавирусной инфекции продлится долгое время и усилится.

Организация отметила, что такой сценарий приведет к падению мирового экономического роста до 1,5% в 2020 году. Она добавила, что в некоторых странах может начаться экономический спад. Среди них Японии и страны еврозоны.