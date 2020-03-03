В Узбекистане мужчина до смерти забил пожилую женщину за отказ найти ему проституток (видео)

CentralAsia (UZ) - В городе Намангане, что на востоке Узбекистана, парень до смерти забил камнем пожилую уборщицу рядом с ночным клубом. Об этом сообщают правоохранительные органы области.

Как сообщает телеканал "Севимли", пьяный парень попросил женщину помочь найти ему проституток. На что женщина грубо ответила, чтобы он развлекался со своей матерью.

В порыве гнева молодой человек начал избивать женщину. Женщина скончалась на месте инцидента.

Суд приговорил преступника к 20 годам тюрьмы.