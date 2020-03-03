В Узбекистане бывший чиновник отправил женщину в психбольницу, задолжав ей денег

CentralAsia (UZ) - Сенат Узбекистана сообщил о том, как бывший чиновник смог отправить здоровую женщину в психбольницу, так как задолжал ей денег. Об инциденте сообщил в соцсетях 8-летний внук женщины, чем смог привлечь внимание к своей проблеме.

23 февраля 2020 года Комитетом Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта изучено с выездом на место видеообращение 8-летнего Султонова Мухаммадали, направленное через YouTube.

Член Комитета, сенатор Санобар Суюнова, побывав лично в доме, в котором живет мальчик, ознакомилась с ситуацией. Выяснилось, что Султонов Мухаммадали проживает с бабушкой Хуснией Салахутдиновой. Мать мальчика с 7 месячного его возраста проживает в Российской Федерации. Мухаммадали учится на платной основе во 2-классе частной школы города Джизака.

По словам бабушки, в 2016 году некий сотрудник отдела по защите прав человека Джизакского городского хокимията по имени Алишер с оговоркой, что якобы хочет продать им свой дом, обманным путем взял у них 4 тыс. долларов и 2 млн. сумов, уволился с работы и пропал. После этого бабушка подала в суд на Алишера. По решению суда, Алишер признан виновным и написал расписку о возвращении денег.

После решения суда начались угрозы в отношении бабушки мальчика. В частности, 10 января 2020 года неизвестные лица под предлогом проведения ее медосмотра, забрали бабушку мальчика в психиатрическую больницу и продержав там 3 часа по причине выяснения психического состояния. Однако, после обследования установлено, что она здорова и с психической, и с физической стороны, а затем отправлена домой. С того дня Мухаммад перестал ходить в школу из-за страха, что бабушку снова заберут в психиатрическую больницу

Данный вопрос изучен сенатором совместно с хокимом города. По результатам Бюро принудительного исполнения даны указания по изъятию средств с должника. Предусмотрено в установленном порядке изучение вопроса по оказанию материальной помощи Х.Салохиддиновой. Сообщается, что сенаторы также добились бесплатного обучения Мухаммадали в школе.