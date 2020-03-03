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  3 марта 2020
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У 800 человек за сутки был обнаружен коронавирус в Иране
Предыстория: 3 марта: Коронавирус проник из Китая в 64 страны

CentralAsia (CA) -  В Иране число заражений коронавирусом возросло до 2336 человек (+800 за сутки). Всего летальных исходов 77 (+11 за сутки). Об этом со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны сообщает Reuters.

Исполняющий обязанности главы министерства Алиреза Раизи также объявил, что 435 пациентов смогли выздороветь.

Ранее стало известно, что 23 депутата оказались заражены коронавирусом нового типа.
Заражены также вице-президент и замминистра здравоохранения.

Из-за коронавируса в стране умерли член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад и бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.

По числу смертей от вызванной вирусом пневмонии COVID-19 Иран находится на втором месте после Китая.

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