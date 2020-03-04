МИД РК опровергает заявление о заражении казахстанцем коронавируса в Южной Корее

CentralAsia (KZ) - МИД Казахстана в связи с сообщением о том, что якобы казахстанец заразился коронавирусом в Южной Корее, сообщает следующее:

Данная информация не потверждена, так как никакого официального сообщения от корейской стороны в адрес Посольства Казахстана в Сеуле не поступало.

Наши дипломаты выясняют достоверность информации, распространенной в корейских социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что у гражданина Казахстана был обнаружен коронавирус в Сеуле после чего он сбежал.

