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  4 марта 2020
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Узбекистан отправил в Китай вторую партию гуманитарной помощи

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан поддерживает усилия Китая по борьбе с коронавирусом и его устранению, оказывает ему практическую помощь, сообщило УзА.

11 февраля текущего года президент Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о направлении гуманитарной помощи в Китай. 12 февраля гуманитарная помощь была отправлена в провинцию Хубэй. В составе гуманитарного груза были самые необходимые медицинские средства – одноразовые стерильные перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски.

Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими министерствами и ведомствами был организован второй этап гуманитарной помощи. 3 марта из Международного аэропорта "Ташкент" имени Ислама Каримова была направлена вторая партия гуманитарной помощи китайскому народу.

"Гуманитарный груз, направленный из Узбекистана в Китай, отражает нынешний высокий уровень двустороннего сотрудничества. На этот раз были отправлены специальная медицинская одежда, медицинские маски и марли, изготовленные предприятиями ассоциации "Узтекстильпром", – рассказал работник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Самандар Хикматуллаев.

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