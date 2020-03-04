9 марта в Казахстане будет рабочим днем. Токаев дал поручение

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение не распространять норму о переносе выходного дня на понедельник, в случаях, когда праздник выпадает на воскресенье.

- Поручил правительству и АП пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих, - написал президент в Twitter.

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье.