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  4 марта 2020
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9 марта в Казахстане будет рабочим днем. Токаев дал поручение

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение не распространять норму о переносе выходного дня на понедельник, в случаях, когда праздник выпадает на воскресенье.

- Поручил правительству и АП пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих, - написал президент в Twitter.

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье.

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