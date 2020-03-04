В Таджикистане отменили запрет на въезд граждан 35 стран из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) - Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана отменило ранее принятое решение о введении временного запрета на въезд в РТ граждан 35 стран из-за коронавируса.

Накануне директор Агентства Икром Субхонзода подписал новое письмо с призывом к представительствам зарубежных авиакомпаний о временном запрете продажи авиабилетов на рейсы воздушных судов в Китай, Иран, Афганистан, Южная Корея, Италия, а также пассажирам, намеревающимся из указанных стран въезжать в Республику Таджикистан, передает Avesta.

«Агентство гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан выражает благодарность за плодотворное сотрудничество и одновременно сообщает, что письмо, направленное Агентством 29.02.2020, №2(4.1)-338, признается недействительным.

Наряду с этим, с целью предотвращения распространения коронавируса и недопущения инфицирования граждан Республики Таджикистан, рекомендуется временно запретить продажу авиабилетов в направлении Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Исламской Республики Афганистан, Республики Корея, Италии, а также пассажирам, намеревающимся из указанных стран въезжать в Республику Таджикистан».

Напомним, ранее Агентство гражданской авиации страны направляло аналогичное письмо представительствами иностранных авиакомпаний в РТ с призывом не продавать билеты гражданам 35 стран.

В список этих стран входили: КНР, Япония, Корея, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Таиланд, Непал, Шри-Ланка, Индия, Финляндия, Италия, Британия, Испания, Швеция, Бельгия, Израиль, Австрия, Хорватия, Швейцария, США, Канада, ОАЭ, Египет, Иран, Ливан, Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан, Ирак и Алжир.