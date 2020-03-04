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  4 марта 2020
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Граждане Узбекистана смогут оформить загранпаспорт в консульствах в странах СНГ

CentralAsia (UZ) -  С 1 марта граждане Узбекистана, проживающие на территории СНГ и состоящие на консульском учете, смогут оформлять биометрический паспорт для выезда за границу дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в этих странах, сообщила пресс-служба МИД.

Все желающие смогут заполнить электронную анкету для получения биометрического паспорта для выезда за границу и записаться на прием на специальном портале.

Также с 1 марта функционирует интерактивная система консульского учета consulate.mfa.uz, которая позволит встать на учет дистанционно, без личной явки граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом.

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