4 марта: Дети меньше всех подвержены риску заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - По данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом COVID-19 к утру 4 марта зафиксированы в 72 странах. За последние 24 часа из-за коронавируса погибли 69 человек, еще 1922 заболели.

Всего по данным ВОЗ, за пределами КНР коронавирус зафиксирован у 10, 566 человек.

К настоящему моменту всего на территории Китая заразились 80 270 человек (+130 за сутки). Число жертв достигло отметки 2981, выздоровели - почти 50 тысяч.

Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея - 5 328, летальных исходов 32. Страна подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

Италия: число жертв выросло до 79. В стране коронавирусом заражены 2 263 человек.

Иран: число жертв достигло 77 человек. Общее число инфицированных в стране составило 2 336. Глава МИД Ирана сообщает, что страна нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.

Число заразившихся новым типом коронавируса в Японии достигло 1000 человек, скончались 12.

Большинство из них – 706 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами.

В 27 из 47 префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации.

Коронавирус за сутки впервые зарегистрирован в таких странах как: Андорра, Иордания, Латвия, Марокко, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал и Тунис.

Новый коронавирус редко заражает детей и подростков, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, на категорию от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.

Как передает "Известия", российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Тем не менее специалисты отмечают, что информации пока по данному вопросу мало.

В основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

— Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям, — отметила в разговоре с «Известиями» директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (вуз-участник программы повышения конкурентоспособности российского образования «5-100») Мария Ведунова. — Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним.

Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — 87% приходится на людей, возраст которых находится в диапазоне 30–79 лет. В большинстве случаев при летальных исходах пациенты имели хронические заболевания, многие умирали именно от их обострения.

В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и забота родителей. Они строго следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали советам врачей.

Сами же взрослые, как правило, не столь внимательно относятся к рекомендациям.

Всемирный банк объявил о выделении 12 миллиардов долларов в качестве первоначального взноса на борьбу с эпидемией.