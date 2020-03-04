Чемпион мира по дзюдо из Ирана Моллаеи будет выступать от Монголии на олимпийских играх в Токио 2020

CentralAsia (MNG) - Чемпион мира по дзюдо Ирана Моллаеи будет бороться за Монголию на Олимпийских играх в Токио 2020. Саид Моллаеи получил разрешение на борьбу за Монголию в Токио 2020 после того, как МОК утвердил смену его гражданства.

Правящий орган МОК дал добро на смену гражданства Моллаея с статуса беженца на гражданина Монголию 3 марта 2020 года.

Саид Моллаеи бежал из Ирана после того, как ему было поручено проиграть на чемпионате мира в 2019 году в Токио, чтобы в финале он не вышел против дзюдоиста из Израиля Саги Муки.

28-летнему Моллаеи было предоставлено убежище в Германии после того, как по его словам, Иран угрожал ему и его семье, если он не уйдет или намеренно потеряет свой полуфинал на турнире в Токио в августе, прежде чем ему будет предоставлено разрешение бороться за Монголию на крупных соревнованиях по IJF.

Моллаеи, чемпион мира 2018 года в категории до 81 килограмма, дебютировал в Монголии на IJF World Judo Masters в Циндао в декабре.

Он некоторое время выступал в качестве беженца после того, как IJF заявил, что не может вернуться в свою страну, и из-за опасений по поводу безопасности его семьи.

Саид Моллаеи утверждал, что его поручили снять с соревнований Араш Миресмаейли и Реза Салехи Амири, президенты Федерации дзюдо Ирана и Национального олимпийского комитета Исламской Республики Иран (NOCIRI) соответственно.

Это побудило IJF официально приостановить действие страны, и эта санкция остается в силе, что означает, что Ирану может быть запрещено участвовать в олимпийских играх в Токио 2020.

Иранским спортсменам на протяжении многих лет запрещено участвовать в соревнованиях против израильтян. Дело Моллаея было не первым случаем, когда спортсменам из арабских стран или Ирана было поручено выйти или отказаться соревноваться с израильскими спортсменами на Олимпийских играх или других международных соревнованиях.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно хвалил спортсменов, которые отказались встречаться с противниками из Израиля. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах тогдашний иранский чемпион мира Араш Миресмаейли отказался сражаться с израильским дзюдоистом Эхудом Ваксом, получив похвалу на родине.

На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году египетского дзюдоиста Ислама эль-Шехаби отправили домой после отказа пожать руку израильтянину или Сассону после их боя.

Президент МОК Томас Бах заявил в январе, что NOCIRI пообещал «в будущем полностью соблюдать Олимпийскую хартию». Иран направил аналогичное письмо IJF, скопированному в МОК, в мае прошлого года, где страна поклялась положить конец своему многолетнему бойкоту против израильских спортсменов.

Изменение гражданства Саида было одним из 11 утвержденных руководящим органом МОК. Среди прочих была велосипедистка Ольга Забелинская, отбывающая 18-месячный запрет на допинг из России в Узбекистан. Трехкратная олимпийская медалистка, почти заблокированная от участия в соревнованиях в Рио-2016, после того, как МОК попыталась запретить любому российскому спортсмену, который отбывал допинг-отстранение, сможет представлять свою новую страну на Токио-2020.