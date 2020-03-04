В Андижане арестован блогер, критиковавший главу района

CentralAsia (UZ) - Джурабек Кимизов, блогер, освещавший в соцсетях проблемы обычных андижанцев, был арестован 26 февраля в Пахтаабадском районе Андижанской области. 38-летний таксист обвиняется в мошенничестве.

Жена Джурабека сказала, что ее муж арестован за «критику местных властей».

Представители администрации и внутренних дел Пахтаабадского района от комментариев отказались.

Водитель-блогер Джурабек Кимизов был вызван в Пахтаабадское РОВД 26 февраля и арестован в тот же день.

Его родственникам сообщили, что ему предъявлено обвинение по статье 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.

Жена Джурабека Кимизова Асилзода Холмирзаева сказала, что уголовное дело против ее мужа было «заказано». "26 февраля его вызвали в Пахтаабадский РОВД, мы пошли. Когда он был в России, позвонил следователь Джасур. Они вынесли решение не сообщив мне и не сказав мужу. Один человек написал заявление о своей пропавшей сумке два года назад. Они добавляют еще несколько дел к этому делу, добавляя больше имен к уголовному делу. Его обвиняют в мошенничестве, больше мне ничего не известно: следователь не отвечает на мои вопросы, прокуратура говорит «ответ отправлен письмом», встретиться с мужем не разрешают", - говорит Холмирзаева.

Асылзода Холмирзаева побывала во всех тюрьмах Андижана и сказала, что не может получить информацию о местонахождении Джурабека.

Мужчина попросил таксиста отменить таможенную пошлину в 3 доллара

Джурабек Кимизов был одним из группы узбекских таксистов, которые критиковали ситуацию на таможенном пункте на границе Узбекистана и Кыргызстана.

В 2018 году он запустил видеоблог под названием Adolat TV. Его видео, в частности, были посвящены освещению местных проблем.

Асылзода Холмирзаева сказала, что проблемы начались после того, как в октябре прошлого года Джурабек показал о двух неимущих и женщинах-инвалидах , которые живут в Пахтаабаде.

"Эти видео и стали причиной. Он рассказал про двух женщин. Одну из них он привез домой с улицы, где она жил 2 месяца. Видео было адресовано президенту. Глава Пахтаабада Махмуджон Бозоров вызвал меня к себе и сказал: "Сидите тихо, не делая эти видео. Если у вас есть сила, у меня есть власть. Подумай о своих 4 детях. Рассказывайте о дорогах, которые я сделал, почему вы показываете этих старух». С тех пор на нас оказывалось давление - милиция и власти. Они нашли ту женщину, которой он помог, и сказали ей: «Мы предоставим тебе двухкомнатную квартиру, напиши против него заявление. Но она не стала его писать", - рассказала собеседница.