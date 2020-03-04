Нефтебазы Узбекистана похитили и испортили нефть на сумму более $2,5 млн

Нефть

CentralAsia (UZ) - Ущерб, нанесенный нефтебазами Узбекистана в январе 2020 г., составил более 24 млрд сумов (2,5 млн долл. США). Об этом 3 марта сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Отмечается, что во время проверки предприятий были выявлены нарушения. Они касались также нарушения качества нефтепродуктов и их хищения.

На одном из предприятий Каракалпакстана было похищено и испорчено 1267 т нефти на сумму 9,7 млрд сумов (1 млн долл. США).

На нефтебазе в Карши испортили и необоснованно списали 4333 т нефти на сумму 11,5 млрд сумов (1,2 млн долл. США).

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

На Каршинской нефтебазе нарушения находили и раньше. Так, в октябре 2019 г. на заводе испортили и похитили списали нефть на сумму 11,5 млрд сумов (1,2 млн долл. США).