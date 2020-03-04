МОК разрешил самой титулованной российской велогонщице Забелинской выступать за сборную Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил трехкратному призеру Олимпийских игр в велоспорте на шоссе в составе сборной России Ольге Забелинской представлять Узбекистан. Об этом на пресс-конференции в Лозанне сообщил представитель МОК Марк Адамс, передает rsport.ria.ru.

По его словам, разрешения перейти в сборную Узбекистана также получили пятиборцы Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин, чемпион Европы по вольной борьбе Ильяс Бекбулатов, ранее выступавшие за сборную России. В Лозанне проходит исполком МОК. Адамс добавил, что все спортсмены имеют возможность выступать за Узбекистан без соответствующего "карантина".

Забелинская летом 2018 года сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское. После этого она выступала на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) как на шоссе, так и на треке, однако для участия в Олимпийских играх необходимо соответствующее решение национальных олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в Федерации велоспорта Узбекистана сообщили, что Забелинская сможет выступить на Играх в Токио.

Летом 2018 года спортсменка объявила о смене российского гражданства на узбекистанское, так как хочет выступать на Олимпийских играх в Токио, а под российским флагом ее участие может оказаться невозможным из-за допинговых скандалов.

Так же под флагом Узбекистана будут выступать пятиборцы Алисэ Фахрутдиновой и Александра Савкина, и борец Ильяза Бегбулатова, которые раньше представляли сборную России.

За свою спортивную карьеру в России Ольга Забелинская завоевала две бронзовые медали Олимпиады-2012 в Лондоне в групповой и индивидуальной гонках и серебро индивидуальной гонки в Рио-де-Жанейро-2016. Она является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх.