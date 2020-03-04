В Турции издана книга Шавката Мирзиёева. Эрдоган написал на нее рецензию

CentralAsia (UZ) - Избранные произведения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева переведены на турецкий язык и опубликованы в Турции в сборнике под названием «Новый Узбекистан с великим будущим». Об этом сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан

Данная книга подготовлена по инициативе Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, Главного управления библиотек и издательств, Управления культуры и пропаганды посольства Турции в Ташкенте. Творческий коллектив по её изданию возглавил профессор, доктор Фират Пурташ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал рецензию на книгу, а презентацию подготовил министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой.

«Шавкат Мирзиёев за три года произнёс много пламенных речей. Эти выступления, которые оцениваются как исторические события, сначала были доступны на узбекском и русском языках, а затем переведены на многие иностранные языки, в том числе и турецкий, и изданы в виде книги. Стоит отметить, что до выхода в свет книги «Новый Узбекистан с великим будущим», в Турции не было ни одной фундаментальной публикации о стремительных изменениях и развитии в Узбекистане», — говорится в сообщении посольства Турции в Узбекистане.

Первое издание этой книги вышло тиражом в 1000 экземпляров. Первый экземпляр был подарен Мирзиёеву, который в качестве единственного почётного гостя принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки Администрации президента Турции.

По словам Мехмета Нури Эрсоя, осуществляемые в Узбекистане кардинальные изменения, а также постоянно крепнущие отношения с Турцией, послужили вдохновением для этой работы.