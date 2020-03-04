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  4 марта 2020
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В Монголии организациям, работающим в опасных зонах, передали защитную одежду

CentralAsia (MNG) -  В рамках своей акции социальной ответственности бренд «Exclusive» передал соответствующим организациям защитные одежды отечественного производства для специалистов, работающих в опасных зонах.

О стандарте и дизайне защитных средств генеральный директор компании «Exclusive» Г.Майцэцэг сказала: «Мы сделали два вида защитных средств. Одним из них является защитный костюм, который используется для распыления дезинфицирующих средств. Мы изготовили 40 единиц дезинфицирующих защитных средств и передали их Министерству здравоохранения. Другая защитная одежда, которую мы передали вице-премьеру вчера, создает вакуумную среду. Поскольку в Монголии нет стандарта защитной одежды, мы производили эти защитные одежды в соответствии с польским стандартом. Есть также швейная техника и стандарт. Если у нас есть сырье, мы можем его изготовить внутри страны. Кроме того, необходимо иметь стандарт защитного износа и основу для сырья, соответствующего этому стандарту».

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