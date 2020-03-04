Монголия отходит от старых методов обучения в школах. Теперь акцент делается не только на знаниях, но и на навыках

CentralAsia (MNG) - Как в монгольских школах обучают детей и как определяются навыки, которые помогут подготовить их ко взрослой жизни?

Ученики в Монголии получают оценки не только за знания, но и за уровень развития навыков, необходимых для жизни. В последние десятилетия в сфере образования Монголии доминировали традиционные методы оценки основных навыков учащихся. То есть, оценка использовалась в основном для мониторинга и отчетности.

Монгольские школы в первую очередь оценивали способности, которые учащиеся приобретают в конце учебного семестра. Однако, как обсуждалось в недавнем отчете Брукингса, стало ясно, что такого подхода недостаточно. Преподаватели в Монголии стремятся изменить оценку способностей учащихся не только в основных академических областях, таких как счет и грамотность, но и в навыках, необходимых для 21-го века.

«В школе “ШИНЭ ҮЕ” в Улан-Баторе за последние два года мы экспериментировали с подходами к оценке навыков учащихся в соответствии с нашей идентичностью в качестве школы-кандидата Международного бакалавриата (IB)», - пишут Ханджав Тэрбиш (руководитель отдела по языкам и дипломам IB, школа “ШИНЭ ҮЕ”, Улан-Батор), Мөнхбаяр Балжинням (учитель школы “ШИНЭ ҮЕ”, Улан-Батор, Монголия) и Эстер Кэр (старший научный сотрудник Центра всеобщего образования, специализирующаяся на глобальной экономике и развитии).

Дипломная программа IB сосредоточена на темах, ориентированных на учеников, таких как общение, риск, открытость и рефлексия. Чтобы оценить навыки 21-го века, имеющие ключевое значение для этих тем, школа “ШИНЭ ҮЕ” обновила все учебные планы

Следовательно, мероприятия, включенные в каждый предмет, специально направлены на развитие навыков учащихся и поощрение личностного развития. Например, эффективное использование презентации в обсуждениях в классе побуждает учеников критически мыслить и развивать навыки сотрудничества.

«Мы используем как формальные, так и итоговые оценки для улучшения обучения учеников. Прежде всего, в начале учебного года учащиеся получают таблицу с описанием десяти навыков для самооценки. После того, как все оценки проставлены, учителя рассматривают результаты и проводят их обширный анализ, чтобы выяснить, какие конкретные навыки необходимо развивать в течение следующего семестра», - отметили сотрудники школы.

«Учеников, в рамках формирующего подхода к оценке, просят задуматься и порассуждать о навыках, которые они развивают на каждом занятии. Они также должны продемонстрировать умение добиваться цели. После этого учителя читают размышления каждого учащегося и оценивают, какие навыки требуют дальнейшего внимания. Благодаря этому процессу мы поощряем навыки критического мышления наших учеников.

Во-вторых, в качестве итоговой оценки для англоязычных классов мы развиваем навыки сотрудничества учеников, вовлекая их в оценку сверстников во время устных презентаций. Чтобы этот метод работал эффективно, учащиеся получают конкретные инструкции по оцениванию друг друга. Критерии включают содержание, грамматическую точность, беглость речи, зрительный контакт, произношение и просодию (правильность ударения).

После проведения экспертных оценок преподаватели и сокурсники дают конструктивную обратную связь учащимся, выступившим с устной презентацией. После этого учителя сообщают о том, добиваются ли ученики реального прогресса в приобретении навыков совместной работы. Этот отчет важен для планирования следующих шагов в учебной программе и обучении», - рассказывают педагоги.