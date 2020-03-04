В январе текущего года у Узбекистана наблюдается спад внешнеторгового оборота (таблица)

- Узбекистан, экономика
- 11:34, 04 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Реформы, проводимые в Узбекистане, и направленные на стимулирование экспорта, оптимизацию импорта, сбалансированности внешней торговли, обеспечили внешнеторговый оборот по республике по итогам января 2020 года в $ 2 946,4 млн.
По данным Государственного Комитета по статистике РУз, отмечается спад из общего объема ВТО, экспорт достиг $ 1 286,3 млн (по отношению к январю 2019 года отмечено снижение на 15,1 %), а импорт – $ 1 660,1 млн (снижение на 1,3 %).
Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму $ 373,8 млн.
Торговые отношения Узбекистан имеет более чем со 129 странами мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (17,5 %), Российской Федерацией (16,0 %), Казахстаном (7,4 %).
Подробнее можно посмотреть в таблице (на январь 2020 года, в млн $):
|
Cтраны
|
ВТО
|
Экспорт
|
Импорт
|
Доля %
|
КНР
|
514,8
|
163,8
|
351,0
|
17,5
|
Российская Федерация
|
472,1
|
171,1
|
301,0
|
16,0
|
Казахстан
|
217,7
|
55,9
|
161,8
|
7,4
|
Республика Корея
|
192,4
|
4,5
|
187,9
|
6,5
|
Турция
|
169,0
|
97,9
|
71,1
|
5,7
|
Афганистан
|
48,7
|
48,5
|
0,2
|
1,7
|
Германия
|
46,9
|
5,5
|
41,4
|
1,6
|
Таджикистан
|
41,3
|
30,0
|
11,3
|
1,4
|
Кыргызстан
|
37,7
|
26,0
|
11,7
|
1,3
|
Италия
|
37,6
|
2,1
|
35,5
|
1,3