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  4 марта 2020
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В январе текущего года у Узбекистана наблюдается спад внешнеторгового оборота (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Реформы, проводимые в Узбекистане, и направленные на стимулирование экспорта, оптимизацию импорта, сбалансированности внешней торговли, обеспечили внешнеторговый оборот по республике по итогам января 2020 года в $ 2 946,4 млн.

По данным Государственного Комитета по статистике РУз, отмечается спад из общего объема ВТО, экспорт достиг $ 1 286,3 млн (по отношению к январю 2019 года отмечено снижение на 15,1 %), а импорт – $ 1 660,1 млн (снижение на 1,3 %).

Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму $ 373,8 млн.

Торговые отношения Узбекистан имеет более чем со 129 странами мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (17,5 %), Российской Федерацией (16,0 %), Казахстаном (7,4 %).

Подробнее можно посмотреть в таблице (на январь 2020 года, в млн $):

Cтраны

ВТО

Экспорт

Импорт

Доля %

КНР

514,8

163,8

351,0

17,5

Российская Федерация

472,1

171,1

301,0

16,0

Казахстан

217,7

55,9

161,8

7,4

Республика Корея

192,4

4,5

187,9

6,5

Турция

169,0

97,9

71,1

5,7

Афганистан

48,7

48,5

0,2

1,7

Германия

46,9

5,5

41,4

1,6

Таджикистан

41,3

30,0

11,3

1,4

Кыргызстан

37,7

26,0

11,7

1,3

Италия

37,6

2,1

35,5

1,3

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