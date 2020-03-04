В январе текущего года у Узбекистана наблюдается спад внешнеторгового оборота (таблица)

CentralAsia (UZ) - Реформы, проводимые в Узбекистане, и направленные на стимулирование экспорта, оптимизацию импорта, сбалансированности внешней торговли, обеспечили внешнеторговый оборот по республике по итогам января 2020 года в $ 2 946,4 млн.

По данным Государственного Комитета по статистике РУз, отмечается спад из общего объема ВТО, экспорт достиг $ 1 286,3 млн (по отношению к январю 2019 года отмечено снижение на 15,1 %), а импорт – $ 1 660,1 млн (снижение на 1,3 %).

Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму $ 373,8 млн.

Торговые отношения Узбекистан имеет более чем со 129 странами мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (17,5 %), Российской Федерацией (16,0 %), Казахстаном (7,4 %).

Подробнее можно посмотреть в таблице (на январь 2020 года, в млн $):