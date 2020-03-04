Узбекистан предоставил 90-дневный безвизовый режим для граждан Японии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане установлен 90 дневный безвизовый режим для граждан Японии, сообщила пресс-служба МИДа.



Принято постановление правительства «О либерализации безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Японии – владельцев дипломатических или официальных паспортов».

Согласно документу, начиная с 1 марта 2020 года на паритетной основе устанавливается режим въезда для граждан Японии – владельцев дипломатических и официальных паспортов, выданных МИД Японии на срок их пребывания в Узбекистане, связанный с осуществлением дипломатической или консульской деятельности, а также выполнения задач Правительства Японии, включая членов их семей, постоянно проживающих вместе с ними. А также до 90 дней – для въезжающих в Узбекистан в иных целях.

Безвизовый режим не распространяется на граждан Японии, въезжающих в Узбекистан для осуществления трудовой, профессиональной или иной деятельности либо на постоянное место жительства.