«Супервторник» в США: прорыв Джо Байдена в 8 штатах, но Калифорния у Берни Сандерса

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CentralAsia (CA) - В США подвели итоги «супервторника» — первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд, которые проходят в 14 штатах. От того, кто победит в этот день, зависит и течение гонки, и её результат, передают местные СМИ.

Голосуют жители 14 штатов - Алабамы, Арканзаса, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетса, Миннесоты, Северной Каролины, Оклахомы, Теннесси, Техаса, Юты, Вермонта и Вирджинии, а также Американского Самоа (эта территория США не интегрирована в состав страны на уровне Конституции, ее жители не голосуют на президентских выборах, но могут участвовать в отборе кандидатов от партий).

Основная борьба развернулась между Берни Сандерсом (сенатор от штата Вермонт), Джо Байденом (вице-президент), Элизабет Уоррен (сенатор США от Массачусетса) и Майклом Блумбергом.

Кандидат от демократов станет соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Согласно предварительным данным, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на праймериз в «супервторник» в:

Алабаме, Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте, Массачусетсе.

Его конкурент от демократов сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс побеждает в:

Вермонте, Колорадо, Юте, Техасе, Мэне, Калифорнии.

От Калифорнии - 415 делегатов. Это значительно больше, чем от любого другого американского штата.



Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг одержал победу по итогам кокусов в Американском Самоа.

У республиканцев главным претендентом является действующий президент США Дональд Трамп. Он побеждает в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме, Алабаме, Северной Каролине и Вермонте.

Следующий «супервторник» пройдет 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.

Праймериз (Предварительные президентские выборы в США) демократов будут проходить до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле.

Сандерс – 78-летний демократический социалист, который опирается на энергичную коалицию левого фланга своей партии, поддерживающую его многолетнюю борьбу за трансформацию американской политической и экономической системы.

77-летний Байден считается лидером вашингтонского истеблишмента Демократической партии, который делает упор на прагматичный подход к таким ключевым политическим вопросам, как здравоохранение и изменение климата.