Монгольские ополченцы использовали свастику задолго до гитлеровцев

CentralAsia (MNG) - Музей Монгольских войск (Монгол Цэргийн музей) освещает многовековую историю монгольского воинства. Здесь собрано и хранится огромное количество подлинных исторических документов, редких экспонатов, проводятся исследовательские работы.

Музей подчинен Министерству обороны Монголии. Монгольский военный музей имеет в своей коллекции приблизительно 8000 экспонатов, связанных с историей монгольской армии. Монгольский военный музей расположен в отдельном здании и имеет 2 больших зала с экспозициями рассказывающими о воинских формированиях, структуре армии, войнах, великих полководцах Монголии. Экспонаты охватывают период от каменного века до настоящего времени.

Военно-исторический музей Монголии состоит из двух просмотровых залов - А и Б. В зале А выставлены экспонаты, относящиеся к древней военной истории Монголии, а в зале Б - памятные экспонаты новейшей военной истории Монголии. Помимо этого, в музее есть выставочный зал. А на открытой смотровой площадке около музея выставлены экспонаты боевой техники и вооружения - танки и самолеты и т.д.

В зале А выставлены экспонаты, говорящие о том, как предки монголов овладевали искусством ведения боя и войны в целом, и как они изготавливали боевую технику и вооружение, начиная с периода каменного вооружения. Важной частью экспозиции этого зала являются экспонаты, связанные с историей монгольского войска 13 века. Здесь, выставлен портрет Чингисхана, а также железные шлемы, сабли, луки, стрелы и прочее боевое вооружение монгольских солдат того времени. Есть также карты и схемы, показывающие военное искусство и тактику монгольских войск периода Чингисаана, завоевавших пол мира.

В зале Б военно-исторического музея выставлены экспонаты об историческом пути развития Вооруженных сил Монголии, начиная с периода Богдохаана и по настоящее время. Монголия поддерживала тесные связи с соседней Россией, начиная с того периода. Экспонаты этого зала особенно подробно расскажут об исторических отношениях между нашими двумя странами, начиная с начала 20 века - периода нового исторического возрождения. Монгольское ханство во главе с Богдохааном во время своего образования в 1911 году обращалось к Российской империи об оказании помощи в виде вооружения, и получило эту помощь. Российские военные инструктора обучали военному делу монгольских солдат. Таким образом, был сделан первый шаг в направлении создания регулярных Вооруженных сил нового периода. В то время Россия помогла Монголии, предоставив винтовки и пулеметы. В нашем музее выставлены кожаный ремень с яшмовой бляшкой и пистолет полководца и героя Монголии начала 20 века Манлай баатара Дамдинсурэна. Все это свидетельствует о том, что исторический путь военного сотрудничества между Монголией и Россией был начат с начала 20 века и о том, что они постоянно расширялись и укреплялись.

Народная революция победила в 1921 году в Монголии, благодаря помощи Красной армии Советской России. Вооруженные силы двух стран совместно одерживали победу в освободительных войнах 1939 и 1945 годов. В военном музее выставлено множество исторических экспонатов и фото, свидетельствующие об этих исторических событиях.

Самыми редкими экспонатами, свидетельствующими об исторических отношениях между двумя странами, являются: аппарат Морзе, который использовался для осуществления военной связи в 1920-х годах, макеты самолетов У-2, Р-5, Р-2 и другого вооружения. Эти самолеты были предоставлены СССР в 1925 году для обеспечения наших военно-воздушных сил боевыми самолетами. Вооруженные силы Монголии были оснащены советским вооружением и техникой. Например, бронированными машинами, танками и др. Еще одним редким экспонатом музея является памятник, посвященный победе в освободительной войне 1945 года.

Недавно Монгольский военный музей открыл экспозицию «Монгольские военнослужащие в миротворческих операциях», прославляя заслуги монгольских миротворцев. В этом разделе представлены экспонаты, действительно «участвовавшие» в операциях ООН по поддержанию мира, причем каждый предмет снабжен подробным описанием.

Музей имеет отдельную экспозицию боевой техники (артиллерия, бронетехника, авиация) ранее располагавшаяся на открытых площадках расположенных амфитеатром позади музея.

Автор: Татар С.Майдар