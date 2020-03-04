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  4 марта 2020
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Трое граждан Узбекистана пострадали в ДТП на трассе Ош-Бишкек

CentralAsia (UZ) -  Среди пострадавших в ДТП в ночь на 4 марта на трассе Ош-Бишкек были трое граждан Узбекистана. Об этом СМИ сообщил инспектор Джалал-Абадского УОБДД Айбек Сатыбалдиев.

Машина марки «Мерседес-Вито» направлялась из Бишкека в Баткен, в Ноокенском районе столкнулась с авто марки «Хонда-Джаз». Отмечается, что водитель «Мерседеса-Вито» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли трое жителей села Кыпчак-Талаа и еще двое пассажиров «Хонды-Джаз», а также водитель и пассажир «Мерседеса-Вито». Шестеро других пассажиров второй машины были доставлены в больницу в Шамалды-Сае. Трое из них – граждане Узбекистана в возрасте 20-21 года.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ноокенском районе Джалал-Абадской области произошло ДТП, в результате которого погибли 7 человек.

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