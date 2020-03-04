В Туркменистане сообщают о выявлении случаев коронавируса, чиновники опровергают

CentralAsia (TM) - В Туркменистане возможно зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Как сообщили двое корреспондентов Радио Азатлык в Ашхабаде, ссылаясь на работников инфекционной больницы в посёлке Чоганлы, в этом медучреждении выявлено по меньше мере два случая заражения коронавирусом.

Официальные лица Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний, расположенной на окраине Ашхабада, опровергли эту информацию.

Один из работников Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний, известного среди жителей туркменской столицы, как «Инфекционная больница Чоганлы», в анонимном разговоре с Азатлыком утверждает, что в данном учреждении уже около 10 дней в строгой изоляции содержатся, по крайней мере два туркменистанца, анализы которых дали положительный результат на вирус COVID-19.

«По словам работника инфекционной больницы, в данный момент, как минимум двух людей держат в строгой изоляции после того, как результаты тестов дали положительный результат на коронавирус. Работник больницы не знает, прилетели ли они из-за границы или заразились уже здесь, так как в больницу сейчас привозят людей не только из аэропорта, но и из города [Ашхабада], у кого обнаруживают симптомы похожие на коронавирус. Работников больницы держат в неведении и к изоляционному боксу никого не подпускают. Но, по словам работника, помещённые под изоляцию пациенты поступили ещё до 20 февраля и известно, что они граждане Туркменистана», - сообщил корреспондент Азатлыка, со ссылкой на работника Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Тем временем ещё один корреспондент в Ашхабаде, ссылаясь на утверждения сотрудников той же инфекционной больницы в Чоганлы, сообщает, что коронавирус выявлен у нескольких людей.

«Один медработник подтвердил наличие больных коронавирусом, которых содержат в центре инфекционных болезней в Чоганлы. Но к счастью смертных случаев пока не было», - сообщил наш корреспондент. Этот медработник не смог уточнить количество выявленных больных по причине того, что их держат в строгой изоляции.

В Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний, где опровергли утверждения о выявлении коронавируса среди поступивших пациентов.

«Вам не правильно сообщили. Никакого коронавируса нет. Да, имеются пациенты, которых мы держим в карантине. Но всю информацию можете получить у нашего генерального директора», - заявила сотрудница инфекционной больницы.

Туркменистан уже закрыл границы со всеми соседними государствами, а также практически полностью запретил гражданам Туркменистана покидать пределы страны.

На данный момент количество заболевших коронавирусом превысило 90 тысяч человек в 70 странах мира, более 3000 из которых скончались.