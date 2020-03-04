В Таджикистане из-за угрозы коронавируса отменяют общественный намаз в мечетях

CentralAsia (TJ) - Мечети Таджикистана в ближайшие дни могут временно закрыть свои двери для прихожан в целях недопущения возможного распространения нового типа коронавируса, который стремительно распространяется в местах массового скопления людей.

Как минимум в трех мечетях Душанбе верующих уже призвали воздержаться от совершения молитв в сообществе, передают местные СМИ.

Абдулхак Обидов, имам-хатиб центральной мечети столичного района Шохмансур, сказал, что во вторник прихожанам объявили о временном воздержании от совершения молитв в мечетях. «Это решение принято в целях безопасности верующих, для предотвращения возможного распространения коронавируса», - добавил он.

Имам соборной мечети Шохмансур, расположенной возле столичной клиники скорой помощи, сказал 3 марта перед вечерней молитвой, что в связи с угрозой распространения коронавируса намазы (молитвы) проводиться не будут. «Дорогие прихожане, поймите нас правильно, такое поручение мы получили», - сказал он. От какой структуры было получено поручение, он не сообщил.

Тем временем муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода сказал, что не слышал ничего о карантине в мечетях, но в случае необходимости страна последует опыту Ирана и Афганистана. В прошлую пятницу в мечетях этих стран пятничная молитва не состоялась, а Саудовская Аравия ввела временный запрет на въезд паломников.

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии Таджикистана, сказал, что карантин в мечетях – непосредственное решение духовенства, основанное на рекомендациях Исламского центра Таджикистана.

По его словам, власти пока не объявляли карантин в мечетях страны, но такие временные меры могут быть введены в ближайшие дни.

По официальным данным, в Таджикистане не было подтвержденных случаев коронавируса, но принимаются меры по предотвращению возможного его распространения. К примеру, более 1 тыс человек, в основном прибывших из Китая и других стран, прошли двухнедельный карантин и затем вернулись домой.

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