В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов

CentralAsia (KZ) - В весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов трасс в Казахстане ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. В регионах страны ограничения вводятся в разное время в зависимости от природно-климатических особенностей территории, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.



Так, уже с 1 марта по 1 апреля ограничено движение на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Временные ограничения движения в весенний период не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, участвующие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывающие гуманитарную помощь пострадавшим, производящие перевозку пищевой продукции, перевозку пассажиров и багажа, а также перевозку медикаментов.