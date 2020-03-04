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  4 марта 2020
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Учёного, занимающегося проблемами уйгуров, вновь не пустили в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Ученому, специализирующемуся на проблемах уйгуров в Китае, Евгению Бунину не разрешили въезд в Узбекистан, сообщает Eurasianet.

Гражданин России и США Евгений Бунин получил 30-дневную визу для въезда в Узбекистан по американскому паспорту, но был задержан 1 марта на казахстанско-узбекской границе.

Ему не разрешили въезд в страну в ноябре прошлого года, когда он прилетел в Ташкент из Алматы и был возвращен в Казахстан в тот же день.

Узбекские пограничники тогда не раскрыл причины запрета на въезд и посоветовали для комментариев обратиться в Министерство иностранных дел .

Прошлым летом Бунин приезжал на встречу с узбекскими учеными в Ташкент. Однако за несколько месяцев до визита узбекские спецслужбы заинтересовались им и допросили его узбекских коллег и владельцев отеля, где останавливался исследователь. После этого ему не разрешили въехать в страну.

Учёный связал запрет на въезд со своими исследованиями репрессий в Китае за последние три года, а также с проектом базы данных жертв Синьцзяна. База данных содержит около 8000 жертв в Синьцзяне.

По предположениям Бунина, деятельность ученого беспокоит Ташкент, который имеет хорошие отношения с Пекином и возлагает большие надежды на китайские инвестиции.

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