Первый подземный музей в Монголии планируют открыть в шахте города Бэрх

CentralAsia (MNG) - Разноцветные камни, найденные пастухом Санжаа в Жоншт-Толгое в аймаке Хентий и продемонстрированные геологам рудника Хар-Ямаат в начале сентября 1954 года, оказались плавиковым шпатом. С монгольского Жоншт-Толгой переводится как Холм с флюоритом. В том же месяце группа из девяти человек из Общества Совмонголметалл заложила первый камень в рудник Бэрх и начала добычу полезных ископаемых. На этом месте был создан шахтерский городок, была сооружена шахта по добыче флюорита, месторождения которого были разведаны советскими геологами в 1950-х годах.

В 1973 году было создано Советско-Монгольское совместное предприятие (ныне Монголросцветмет). Оценочные запасы месторождения были использованы в 1994 году.

Запущенный в эксплуатацию рудник планируется превратить в первый в мире подземный рудник-музей в Монголии. Члены оргкомитета музейного проекта представили план главу секретариата кабинета правительства Л.Оюун-Эрдэнэ.

В музее шахты будет создан учебно-исследовательский центр для студентов, специализирующихся в области горного дела и минерального машиностроения, где будет показан процесс подземной добычи.

Проект имеет большое значение для развития туристической привлекательности в городе Бэрх в соответствии с проектом «Исторический туристический регион Чингисхан», создания рабочих мест в сельской местности и продвижения профессии горнодобывающей промышленности для молодого поколения.

Бэрх («трудный») — город в аймаке Хэнтий на территории сомона Батноров на востоке Монголии.