Работа монгольского архитектора была названа лучшей в Японии

CentralAsia (MNG) - Союз монгольских архитекторов совместно с японской компанией Living CG организовали конкурс «Lumion youth award» в Токио.

Архитекторы двух стран соревновались в области анимации и гран-при на конкурса выиграл участник из Монголии Ч. Бат-Оргил с творением «Memory».

Свои работы представили 21 конкурсант: 14 архитекторов из Японии и 7 из Монголии.

Японцы, как правило, с участием команд, а монголы - представили индивидуальных проектов.

Основным критерием конкурса стало создание чертежа с использованием анимационной программы «Lumion», которая разрабатывает трехмерные архитектурные чертежи. Это самая новейшая современная технология, которая может сделать последние архитектурные проекты в короткие сроки.

Японским участникам было поручено создать фэнтезийную тему о Монголии, «Fantasy of Mongolia», показав Монголию фантастическим способом. А монголы наоборот должны были создать анимацию с темой «Fantasy of Japan» на одну минута и 20 секунд.

Ч. Бат-Оргил создал анимацию о двух роботах, мужского и женского пола, которые влюбились друг в друга. Данная задумка понравилась жюри и монгол получил диплом и денежный приз размером 300 тыс. йен (примерно $2800).