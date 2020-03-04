100 произведений, которые сформировали мир. Большинство из них переведены на монгольский язык - BBC Culture

CentralAsia (MNG) - По просьбе BBC Culture писатели по всему миру выбрали истории, которые изменили общество.

BBC Culture попросила экспертов по всему миру назвать до пяти вымышленных историй, которые, по их мнению, сформировали менталитеты людей или повлияли на историю.

“Мы получили ответы от 108 авторов, ученых, журналистов, критиков и переводчиков из 35 стран - их выбор пал на романы, стихи, народные сказки и драмы на 33 языках, включая шумерский, кишский и геез”, - пишет ВВС.

Возглавила список «Одиссея» Гомера, на втором месте «Хижина дяди Тома» - примеры того, как респонденты интерпретировали «историю, формирующую мир» и древний эпос, переживший поколения пересказов. Роман Харриет Бичер Стоу, написанный в 1852 году, получил высокую оценку за то, что стал первым широко известным политическим романом в США. «Франкенштейн», «1984» и “Things Fall Apart- Все разваливается” завершили первую пятерку, в которую вошли 2 произведения женщин-авторов (среди 100 лучших авторов - 23 женщины).

Самыми популярными авторами являются Шекспир, Вирджиния Вульф и Франц Кафка. У признанных классиков есть несколько малоизвестных в мире произведений: «Джунгли» Аптона Синклера привели к введению новых федеральных законов о безопасности пищевых продуктов, «Тоба Тек Сингх» Саадата Хасана Манто был отмечен как «классический рассказ, который рассматривает травму раздела через пост-разделный обмен сумасшедшими через границу Индии и Пакистана».

Ниже отмечены произведения, которые переведены на монгольский язык.

Топ 100:

Одиссея (Гомер, 8 век до н.э.) - переведена на монгольский

Хижина дяди Тома (Харриет Бичер Стоу, 1852) - переведена на монгольский

Франкенштейн (Mary Shelley, 1818) - переведена на монгольский

1984 (Джордж Оруэлл, 1949) - переведена на монгольский

Things Fall Apart - Все разваливается (Чинуа Ачебе, 1958)

Одна тысяча и одна ночь (разные авторы, 8-18 веков) - на монгольский

Дон Кихот (Мигель де Сервантес, 1605-1615) - переведена на монгольский

Гамлет (Уильям Шекспир, 1603) - переведена на монгольский

Сто лет одиночества (Габриэль Гарсиа Маркес, 1967) - переведена на монгольский

Илиада (Гомер, 8 век до н.э.) - переведена на монгольский

Возлюбленный (Тони Моррисон, 1987)

Божественная комедия (Данте Алигьери, 1308-1320) переведена на монгольский

Ромео и Джульетта (Уильям Шекспир, 1597) переведена на монгольский

Эпик Гильгамеша (автор неизвестен, около 22-10 вв. До н.э.)

Серия Гарри Поттера (Дж.К. Роулинг, 1997-2007) переведена на монгольский

Рассказ служанки (Маргарет Этвуд, 1985)

Улисс (Джеймс Джойс, 1922) переведена на монгольский

Животноводческая ферма (Джордж Оруэлл, 1945) переведена на монгольский

Джейн Эйр (Шарлотта Бронте, 1847)

Мадам Бовари (Гюстав Флобер, 1856 г.) - переведена на монгольский

Романс о трех королевствах (Ло Гуаньчжун, 1321-1323) - переведена на монгольский

Путешествие на Запад (У Чжэн, около 1592 года) - переведена на монгольский

Преступление и наказание (Федор Достоевский, 1866) - переведена на монгольский

Гордость и предубеждение (Джейн Остин, 1813)

Маржа воды (приписывается Ши Найану, 1589 г.) - переведена на монгольский

Война и мир (Лев Толстой, 1865-1867) - переведена на монгольский

Убить пересмешника (Харпер Ли, 1960)

Широкое Саргассово море (Жан Рис, 1966)

Басни Эзопа (Эзоп, около 620-560 гг. До н.э.) - переведена на монгольский

Кандид (Вольтер, 1759) - переведена на монгольский

Медея (Еврипид, 431 г. до н.э.) - переведена на монгольский

Махабхарата (приписывается Вьясе, 4-ое столетие до н.э.) - переведена на монгольский

Король Лир (Уильям Шекспир, 1608 год) - переведена на монгольский

Рассказ о Гэндзи (Мурасаки Шикибу, до 1021 года) - переведена на монгольский

Печалы молодого Вертера (Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1774) - переведена на монгольский

Судебное разбирательство Франц Кафка, 1925) - переведена на монгольский

Воспоминание о прошлом (Марсель Пруст, 1913-1927)

Грозовой перевал (Эмили Бронте, 1847)

Невидимый человек (Ральф Эллисон, 1952)

Моби-Дик (Герман Мелвилл, 1851) - переведена на монгольский

Их глаза смотрели на Бога (Зора Нил Херстон, 1937)

Маяку (Вирджиния Вулф, 1927)

Истинная история Ах-Кью (Лу Синь, 1921-1922) - переведена на монгольский

Приключения Алисы в Стране Чудес (Льюис Кэрролл, 1865) - переведена на монгольский

Анна Каренина (Лев Толстой, 1873-1877) - переведена на монгольский

Сердце тьмы (Джозеф Конрад, 1899)

Обезьянник (Хелен Гарнер, 1977)

Г-жа Даллоуэй (Вирджиния Вулф, 1925 год)

Эдип Царь (Софокл, 429 г. до н.э.) - переведена на монгольский

Метаморфоза (Франц Кафка, 1915) - переведена на монгольский

Орестея (Эсхил, 5 век до н.э.)

Золушка (неизвестный автор и дата) - переведена на монгольский

Howl (Аллен Гинсберг, 1956)

Отверженные (Виктор Гюго, 1862) - переведена на монгольский

Мидлмарч (Джордж Элиот, 1871-1872)

Педро Парамо (Хуан Рульфо, 1955)

Любители бабочек (народная история, различные версии)

Рассказы Кентербери (Джеффри Чосер, 1387)

Панчатантра (приписываемая Вишну Шарме, около 300 г. до н.э.) - переведена на монгольский

Посмертные мемуары Брас Кубаса (Хоаким Мария Мачадо де Ассис, 1881)

Премьер Мисс Жан Броди (Мюриэл Спарк, 1961)

Ритмированные брюнетки-филантропы (Роберт Тресселл, 1914)

Песнь о Лорино (Окот п'Битек, 1966)

Золотая тетрадь (Дорис Лессинг, 1962)

Дети полуночи (Салман Рушди, 1981 год)

Нервные условия (Цици Дангарэмбга, 1988. Зимбабве)

Маленький принц (Антуан де Сент-Экзюпери, 1943) - переведена на монгольский

Мастер и Маргарита (Михаил Булгаков, 1967) - переведена на монгольский

Рамаяна (приписываемая Валмики, 11 век до н.э.) - переведена на монгольский

Антигона (Софокл, c 441 г. до н.э.) - переведена на монгольский

Дракула (Брэм Стокер, 1897)

Левая рука тьмы (Урсула Крёбер Ле Гуин, 1969)

Рождественская Кэрол (Чарльз Диккенс, 1843)

Америка (Рауль Отеро Райхе, 1980)

До Закона (Франц Кафка, 1915)

Дети Гебелави (Наджиб Махфуз, 1967)

Il Canzoniere (Петрарч, 1374)

Кебра Нагаст (различные авторы, 1322)

Маленькие женщины (Луиза Май Олкотт, 1868-1869)

Метаморфозы (Овид, 8 д.н.э)

Омерос (Дерек Уолкотт, 1990)

Один день в жизни Ивана Денисовича (Александр Солженицын, 1962) - переведена на монгольский

Орландо (Вирджиния Вулф, 1928)

Радужный змей (аборигенный австралийский сюжетный цикл, дата неизвестна)

Революционная дорога (Ричард Йейтс, 1961)

Робинзон Крузо (Даниэль Дефо, 1719) - переведена на монгольский

Песня о себе (Уолт Уитмен, 1855)

Приключения Гекльберри Финна (Марк Твен, 1884) - переведена на монгольский

Приключения Тома Сойера (Марк Твен, 1876) - переведена на монгольский

Алеф (Хорхе Луис Борхес, 1945)

Красноречивый крестьянин (древнегипетская народная история, около 2000 г. до н.э.)

Новая одежда Императора (Ганс Христиан Андерсен, 1837) - переведена на монгольский

Джунгли (Аптон Синклер, 1906)

Хамрийят (Абу Нувас, конец 8-го - начало 9-го века)

Марш Радецкого (Джозеф Рот, 1932)

Ворон (Эдгар Аллан По, 1845) - переведена на монгольский

Сатанинские стихи (Салман Рушди, 1988)

Секретная история (Донна Тарт, 1992)

Снежный день (Эзра Джек Китс, 1962)

Тоба Тек Сингх (Саадат Хасан Манто, 1955)