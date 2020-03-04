Узбекистан может потерять около миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса - эксперт

CentralAsia (UZ) - К концу 2020 года экономика Узбекистана может потерять более $960 млн из-за сокращения объемов взаимной торговли с Китаем и другими странами в связи с эпидемией коронавируса, сообщил доктор экономических наук, эксперт ПРООН Сергей Воронин в интервью Review.uz.

По мнению эксперта, бюджет страны может пострадать по нескольким параметрам. Так, поступления по налогу на добавленную стоимость на импорт могут сократиться с запланированных 2,9% ВВП до 1,5%, по таможенной пошлине – с 0,4% до 0,2%, по акцизному налогу – с 0,1% до 0,05%. Из расчета того, что в 2019 году ВВП республики составил $58,3 млрд, потери превысят $960 млн (1,65% ВВП).

В короткие сроки целесообразно выявить образовавшиеся «ниши» на товарных рынках, которые могут занять отечественные товаропроизводители. Соответствующим структурам следует приложить усилия для формирования справедливой конкуренции для всех хозяйствующих субъектов и оказать им необходимую поддержку, считает Воронин.

Из-за коронавируса Узбекистан может потерять часть китайских туристов. В 2019 г. республику посетили 61,9 тыс. китайцев и по этому показателю Китай уступает среди стран дальнего зарубежья лишь Турции. В связи с эпидемией власти Китая запретили местным туроператорам и турагентам продавать туры за рубеж, а Госкомтуризм рекомендовал отечественным компаниям приостановить продажу туров в КНР. Потеря китайских туристов может негативно сказаться на доходах отелей, ресторанов, кафе, гидов, авиакомпаний, транспортных компаний на внутренних маршрутах, ремесленничества.

Вынужденные каникулы в Китае могут сказаться на объеме импорта-экспорта Узбекистана, потому что вот уже несколько лет Китай является основным торговым партнером нашей страны.

По итогам 2019 года Китай укрепил свои позиции. Объем торговли с этой страной составил $7,6 млрд. Из них экспорт $2,9 млрд, импорт — $5,1 млрд. Доля Китая в общем объеме внешней торговли Узбекистана выросла до 18,1%. Торговля с КНР уже на $1 млрд превышает объем торговли с идущей на втором месте Россией.

Узбекистан экспортирует в Китай энергоносители и нефтепродукты ($917 млн), текстиль ($437,6 млн), услуги ($694 млн) и другое. На продовольственные товары приходится в разы меньше — $76,9 млн. Что касается плодов и овощей, то основные рынки приходятся на Кыргызстан, Казахстан и Россию, но не Китай — здесь он занимает лишь седьмое место ($46,2 млн).

Узбекистан покупает у Китая в основном, машины и оборудование (в 2019 г. на $3,2 млрд). Это больше половины всего импорта из этой страны. На втором месте химическая продукция и изделия из нее — $768,2 млн.

В 2019 году Китай занял первое место по количеству созданных новых компаний в Узбекистане. В минувшем году появилась 531 компания с китайским капиталом, а всего в стране - 1652 таких компаний.

В связи с вышеперечисленным крупным предприятиям-налогоплательщикам рекомендуется пересмотреть прогнозы по налогам, указав, какая помощь от государства необходима им для выполнения этих планов.