У министра промышленности Ирана обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) - Министр промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на иранские власти.

Рахмани - не первый высокопоставленный иранский чиновник, который заболел новым недугом.

Ранее стало известно, что 23 депутата оказались заражены коронавирусом нового типа.

Заражены также вице-президент и замминистра здравоохранения.

Из-за коронавируса в стране умерли член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад и бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.

По числу смертей от вызванной вирусом пневмонии COVID-19 Иран находится на втором месте после Китая. Число жертв достигло 77 человек. Общее число инфицированных в стране составило 2 336. Глава МИД Ирана сообщает, что страна нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.