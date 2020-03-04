[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У министра промышленности Ирана обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) -  Министр промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на иранские власти.

Рахмани - не первый высокопоставленный иранский чиновник, который заболел новым недугом.

Ранее стало известно, что 23 депутата оказались заражены коронавирусом нового типа.
Заражены также вице-президент и замминистра здравоохранения.

Из-за коронавируса в стране умерли член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад и бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.

По числу смертей от вызванной вирусом пневмонии COVID-19 Иран находится на втором месте после Китая. Число жертв достигло 77 человек. Общее число инфицированных в стране составило 2 336. Глава МИД Ирана сообщает, что страна нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.

print
  • Монгольские ополченцы использовали свастику задолго до гитлеровцев
  • Гульнара Каримова подарила российскому кутюрье похищенную из музея картину в $1 миллион, - СМИ
  • Казахстан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования торговли



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com