Суд Нью-Йорка обязал Мухтара Аблязова выплатить $140 тыс. до 7 мая

CentralAsia (KZ) - Суд Нью-Йорка принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить $140 тыс., связанных с расходами акимата Алматы и БТА Банка (истцы) за услуги адвокатов, передает пресс-служба министерства юстиции РК.

В июле 2019 года Суд удовлетворил ходатайство истцов о наложении дополнительных санкций в отношении М. Аблязова за отказ в участии в судебном процессе и раскрытии доказательств. Более того, суд рекомендовал не разрешать Аблязову представлять новые доказательства в свою защиту на предстоящем итоговом судебном процессе с участием присяжных. Эта санкция является инструкцией суду присяжных о сокрытии Аблязовым доказательств, подтверждающих его вину.

Суд принял во внимание доводы сстцов по суммам расходов, связанных с представлением интересов в данном процессе, и 7 февраля 2020 года вынес решение о взыскании с М. Аблязова

$140 тыс.

М. Аблязов должен произвести выплату $140 тыс. по решению суда до 7 мая 2020 года.

Мухтар Аблязов обвиняется в хищении в период с 2005 по 2009 год финансовых средств БТА банка. Общий ущерб оценивают как минимум в 6 миллиардов долларов.



В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам признал Аблязова виновным и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.