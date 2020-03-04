В Таджикистане из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия на Навруз

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в дни празднования Навруза в этом году не будет ни массовых гуляний, ни театрализованных представлений: все из-за коронавируса. Источник "Азия-Плюс" в республиканском штабе по противодействию коронавирусу сообщил, что ранее планируемая встреча Навруза на республиканском уровне с участием президента Эмомали Рахмона планировалась в этом году в Худжанде.

Ранее сообщалось, что в театрализованном представлении на стадионе «20-й годовщины независимости Таджикистана» в Худжанде по планам организаторов 22 марта должны были быть задействованы свыше 7 тыс. человек.

"Мероприятия по встрече Навруза на правительственном уровне пройдут с приглашением ограниченного числа гостей и артистов", - сообщил источник.

Кроме того, в республиканском штабе по противодействию коронавирусу сообщили, что массовых гуляний населения в парках культуры и отдыха по всей стране не будет, а также будут отменены намеченные на праздник все спортивные мероприятия.

"Данные меры приняты на правительственном уровне для профилактики распространения коронавируса в Таджикистане", - сообщили "АП" в штабе.

Официально в стране случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано, утверждает Минздрав республики.