Студент из Узбекистана получил медаль за спасение американцев на Волге

CentralAsia (UZ) - Cтудент из Узбекистана спас из Волги тонущих американцев. С тех пор застенчивого парня называют героем, а он лишь робеет и смущенно улыбается, слыша такое непривычного обращение. Как молодой спасатель живет с внезапно обрушившейся на него славой и почему не рассказывает о своем поступке маме и братьям, сообщает v1.ru.

Предвкушая вопросы о спасении ребенка и его папы, Жасурбек Раджабов неуверенно разводит руками. Уже потом (разговорившись и ненадолго забыв о стеснении) он расскажет, что настоящий мужчина не станет хвалить себя за смелость. Этому с самого детства его учил отец.

— В прошлом году я проходил практику, и куратор направил меня на пляж хутора Бобры, — вспоминает Жасурбек. — Главный спасатель расставил нас по местам. Я пошел на свою точку и через несколько минут услышал крик о помощи. Сразу же увидел людей, поплыл к ним — оказались отец и сын. Мальчик лет семи вообще не умел плавать, мужчина тоже не очень уверенно держался на воде. Первым я начал вытаскивать ребенка, который стал хватать меня за голову, душить, тянуть ко дну. Если честно, мы чуть вдвоем не утонули. Я сказал ему: «Не надо так. Отпусти меня, и я доплыву до берега».

Жасурбек подходит к кромке воды и скромно достает из кармана пальто медаль «За спасение погибающих на водах». О своей награде он постеснялся рассказать и родным в Узбекистане, и своим друзьям.

— Я вытащил ребенка, а потом помог отцу. Если честно, и сам боялся утонуть, — признается Жасурбек Раджабов. — Люди были так сильно напуганы, что я не стал задавать им никаких вопросов и сразу же отпустил. О том, что они приехали в Волгоград из Филадельфии, узнал намного позже — когда позвонили и сообщили о награде. Конечно, было бы интересно с ними пообщаться, но как их найти?

«Я очень стесняюсь такого внимания»

Еще до поступления в аграрный университет родители напутствовали Жасурбека Раджабова: «Не переживай, русские — честные люди». За три года парень ни разу не засомневался в правдивости этих слов. Студент подружился с одногруппниками, завел много знакомств, но все же так и не перестал называть себя гостем.

— Это уже не первая награда, которую я получил в Волгограде. Однажды во время моего дежурства ко мне подошла женщина, попросившая найти ее ребенка. Через несколько минут я обнаружил мальчика лет пяти на берегу Волги, — уточняет Жасурбек. — За это мне тоже вручили медаль. Конечно, приятно. Но я стесняюсь... Я ведь гость вашего города. Одногруппникам ничего не говорил. Они увидели меня по телевидению и сказали: «Поздравляем. Ты — молодец». О моем награждении еще не знают и дома. Расскажу, когда придет время. Будет близким такой сюрприз.

К концу разговора наконец понимаем причины смущения Жасурбека. Выросший в Узбекистане парень привык к совсем другой жизни. В городе, где каждый житель запросто заходит в гости к соседу и помогает ему с организацией свадьбы и других праздников, на месте 22-летнего парня могли оказаться многие.

— Мое имя переводится, как храбрый. Может быть, это и определило мой характер. А, может быть, судьба, — улыбается Жасурбек. — Папа учил меня быть настоящим мужчиной. Потом я захотел стать спасателем. Мне кажется, что я готов к этому. Пока у меня нет гражданства, но, если получится, останусь работать в России. Нет — поеду домой. Родные из Узбекистана часто спрашивают меня, как я тут живу, не тяжело ли учиться. А еще всегда задают вопрос: «Может, чего-то выслать нужно?» Спасибо, у меня есть все. Друзья работают на вокзале и привозят все, что нужно. А я, кстати, умею хорошо готовить. Приходите в любое время — угощу вас пловом. Только прошу: не называйте героем.