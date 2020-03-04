Как кофейный бизнес вытесняет традицию чаепития в Монголии?

CentralAsia (MNG) - Еще 4 года назад в Монголии было тяжело найти кофейню, сейчас же они на каждом шагу. Сети кофеен из Азии, особенно из Южной Кореи, начали открывать свои филиалы в Улан-Баторе. Учитывая, что в небольшом городе площадью около 4 704,4 квадратных километров расположено так много кафе, вы могли бы предположить, что с легкостью сможете найти кафе со свободными столиками, но все наоборот. В настоящее время большинство кафе и кофеен могут похвастаться высокой посещаемостью в течение всего дня, при этом поток их клиентов резко возрастает во время обеда.

В 2017 году Монголия импортировала 93,9 тонны кофе на сумму $803 тыс. А 5 лет назад, согласно опросу 2015 года о потреблении кофе монголами, проведенном Монгольской маркетинговой консалтинговой группой «Mongolian Marketing Consulting Group», страна потратила более $350 тыс. на импорт около 70% кофейных зерен и других продуктов.

В 2016 году компания «Mongolian Marketing Consulting Group» провела общенациональный опрос, чтобы определить, сколько людей в стране пьют кофе. Менеджер группы по маркетингу в Монголии Б.Хангал рассказал, что согласно его результатам, 53% монголов в возрасте от 15 до 60 лет пьют кофе ежедневно. Кроме того, в стране с каждым месяцем растет число кофешопов.

Многие завсегдатаи кофеен рассказали, что главная причина, по которой они идут в кафе, - это удобное и тихое место, уютная обстановка. И различные виды кофе, которые здесь можно попробовать.

Монголы - известные любители чая и ими было создано 25 вариаций. Теперь монголы в возрасте от 15 до 24 лет молочному чаю предпочитают иное наслаждение - кофе.

«Рассматривая результаты исследования различных возрастных групп населения, мы сделали вывод, что молочный чай в основном потребляют пожилые люди. Когда молодых людей спрашивали, почему они не пьют молочный чай, они отвечали, что их не устраивает его вкус или что молочный чай заставляет их чувствовать себя бабушками или дедушками», - говорит Б.Хангал. - «С другой стороны, в Улан-Баторе открылись много кафе. Молодые люди, особенно студенты, собираются здесь, чтобы провести свой досуг продуктивно, выполняя домашнее задание. Они работают в кафе над школьными проектами и сидят на просторах интернета. Таким образом, все больше и больше молодых людей пьют кофе, при этом их желание пить молочный чай и другие напитки снижается».

По данным Brandarte Marketing Consulting Company, Монголия ежегодно импортирует кофе и чай на сумму от 60 до 65 миллиардов тугриков ($23,5 млн). По статистике, чай потребляет 55 процентов населения Монголии, тогда как на кофе приходится 45 процентов.

С 2013 года популярные южнокорейские франшизы, такие как Cafe Bene и Tom n 'Toms, открыли более 40 заведений, увеличив количество кафе, работающих в Улан-Баторе до 200. В стране есть такие кофе-шопы как Starbucks Mongolia, United Coffee Lovers, Ubean Coffee, Nayra, Caffe Ti Amo, Jack's Coffee и Bugis Coffee.

Например, кофейня Ubean Coffee house предлагает своим посетителям зеленый кофе, импортированный из Латинской Америки, Африки и Азии.

Однако традиционный чай по-прежнему занимает 66 процентов рынка. В 2016 году этот рынок вырос на 9 процентов по объему выручки и на 12 процентов по объему.

Исследования показывают, что Expresso, Сappuccino, Americano и Cafe Latte пользуются среди монголов наибольшей популярностью. Кофе стоит от 3500 тугр до 7 500 тугр ($1, 71 – $2, 71). Цена колеблется в зависимости от типа напитка и сорта кофе.

Любитель кофе из США, побывавший в кофейнях Монголии, отметил, что кофе, сваренный в кафе Nayra, был похож на кофе, который он пил в Колумбии.

Японский экспат отмечает что, хотя Монголия не выращивает кофе, рынок кофе расширяется.

По словам Г.Ганбата, бариста в корейском ресторане Bossam House, главной проблемой, стоящей перед кафе в Монголии, является нехватка оборудования для производства кофе и отсутствие ремонта и надлежащего обслуживания. Он надеется в ближайшее время открыть сервис по ремонту кофеварок. Он критикует кофейни за подачу растворимого кофе в одноразовых стаканах и за использование сухого молока при приготовлении напитка, а также за то, что во многих заведениях сахар и молоко кладут в кофе, не спрашивая клиентов.

Международные исследования доказали, что употребление большого количества кофе может вызвать побочные эффекты, такие как бессонница, нервозность и беспокойство, расстройство желудка, тошноту и рвоту, беспокойство, волнение, звон в ушах и нерегулярные сердечные сокращения. Тем не менее, умеренное потребление кофе может принести пользу, повысив настроение, метаболизм, умственную и физическую работоспособность.

Ученый из Школы промышленных технологий Монгольского университета науки и техники М.Пурэвжав дал некоторые рекомендации относительно правильного способа употребления кофе.

«Во всем мире рекомендуется не более четырех чашек кофе в день. От двух до четырех чашек в день - умеренное количество. Употребление большего количества кофе может вызвать всевозможные побочные эффекты. Также многое зависит от качества кофе», - сказал он.

М.Пурэвжав предупредил, что чрезмерное употребление кофе может вызвать побочные эффекты, но постепенное увеличение употребляемого количества кофе может помочь вам привыкнуть к большому количеству напитка без отрицательного воздействия на здоровье.

Одним из самых продаваемых товаров в магазинах бытовой электроники Монголии является кофеварка для дома.