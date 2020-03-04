«Фольксваген» будет выпускать в год до 20 тыс. автомобилей в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Компания «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» подписали соглашение, в рамках которого в свободной экономической зоне «Джизак» на базе компании ООО «Джизакский автомобильный завод» организуют производство легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба «Узавтосаноат». Предметом соглашения стала организация производства легких коммерческих автомобилей в СЭЗ «Джизак» на базе компании ООО «Джизакский Автомобильный завод», а также налаживание дальнейшей системы сбыта. Завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей нескольких моделей концерна Volkswagen, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

«Фольксваген Груп Рус» предоставит новые производственные технологии и процессы, а также будет проводить обучение сотрудников. Завод будет функционировать в соответствии с современными стандартами концерна Volkswagen в области управления производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж. Также в планы предприятия входит обеспечение определенного уровня локализации путем привлечения отечественных производителей автомобильных комплектующих, которые на сегодняшний день насчитывают около 30 крупных заводов, принадлежащих АО «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.

Производственная мощность предприятия составит до 20 000 автомобилей в год.

В рамках соглашения стороны договорились о начале сотрудничества с производства и реализации модели Volkswagen Caddy в 2020 году, который будет предлагаться в двух модификациях: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон. Данная модель предназначена как для коммерческого, так и для семейного пользования. Автомобиль будет оснащаться экономичным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. и объёмом 1.6 литра. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 л на 100 км., на трассе – 6,1 л на 100 км.

Кроме того, в рамках сотрудничества будет рассмотрена возможность производства и поставки других моделей из широкой линейки концерна Volkswagen Group в будущем.

По итогам 2019 года объем узбекско-германского товарооборота достиг $902,3 млн, экспорт составил $47,6 млн., импорт - $854,7 млн.