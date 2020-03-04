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  5 марта 2020
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Всемирный банк создает Фонд помощи для борьбы с коронавирусом и приглашает Кыргызстан к сотрудничеству

CentralAsia (KG) -  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 4 марта принял регионального директора Всемирного банка по странам Центральной Азии Лилию Бурунчук.

Как сообщили в пресс-службе президента КР, Лилия Бурунчук проинформировала, что со стороны Банка планируется создание Фонда помощи развивающимся странам для борьбы с коронавирусом и выразила готовность к рассмотрению возможности сотрудничества с Кыргызстаном в данном направлении.

Также она подчеркнула, что сотрудничество с Кыргызстаном в рамках рамочной программы партнерства на 2019–2022 годы будет продолжено.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что для Кыргызстана очень важна поддержка партнеров по развитию в реализации стратегических целей и предстоящих реформ.

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