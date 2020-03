Самая первая книга комиксов была опубликована в Монголии 27 лет назад (фото)

CentralAsia (MNG) - Первые комиксы из Монголии спустя четверть века удивили The International Journal of Comic Art. Самая первая полноценная книга комиксов была опубликована в Монголии 27 лет назад, выяснил американский журнал.

Американский журнал совсем недавно оценил самые первые полные серии монгольских комиксов и написал об этом.

Ровно 27 лет назад известный монгольский карикатурист Самандарийн Цогтбаяр выпустил серию комиксов для детей “Борхуу, Одхуу, Төмөрхуу гурвын адал явдал”-(Приключение Борхуу, Одхуу и Төмөрхуу). Кстати этот комикс был и остается очень популярным.

Недавно об этом под заголовком Birth of the Comic Book in Mongolia (Рождение комикса в Монголии) написал американский журнал, главным редактором которого является известный в мире писатель и профессор Джон А. Лент из университета Темпл (professor John A. Lent of Temple University).

Джон Лент - канадский поэт и писатель, а также преподаватель колледжа творческого письма и литературы. Он опубликовал десять книг в период с 1978 по 2012 год. Его книга «So It not Go Away» была опубликована в 2006 году и номинирована на премию Ethel Wilson Fiction Prize «Этель Вильсон».

The International Journal of Comic Art или Международный журнал комического искусства - это журнал о комиксах, который выходит два раза в год. Он был создан в 1999 году Джоном Лентом (Университет Темпл), который также является его главным редактором. Журнал публикуется независимо и не поддерживает онлайн-версию, хотя оглавления доступны в Интернете. Журнал был создан для того, чтобы ученые могли в нем публиковать свои работы, посвященные комиксам.

С.Цогтбаяр, создатель и основатель комикса, заинтересовавшего американский журнал, родился 1964 году в Улан-Баторе. Известный карикатурист. Его работы охватывают обширные темы от повсевдневной жизни до политики.

Кроме этого творчества, С.Цогтбаяр любит книги, CD и, пожалуй, самое главное - виниловые пластинки. Сегодня многие творческие молодые люди продолжают его работу, развивая комиксы в Монголии.