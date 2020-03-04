Верховный лидер Ирана призвал народ страны тщательно мыть руки

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал население страны тщательно мыть руки с целью пресечь распространение нового коронавируса, передает NHK.



Он выступил с обращением к народу в условиях продолжения роста числа смертельных случаев от заболеваний, вызванных коронавирусом.

Выступая в перчатках, иранский лидер сказал, что все секторы, включая вооруженные силы, должны сотрудничать с органами здравоохранения с целью решения проблемы.

Хаменеи сказал, что все должны принимать превентивные меры и тщательно мыть руки и лицо.

Министерство здравоохранения сообщило, что инфекция распространяется в столичном Тегеране и окружающих его областях.

По числу смертей от вызванной вирусом пневмонии COVID-19 Иран находится на втором месте после Китая. Число жертв достигло 77 человек. Общее число инфицированных в стране составило 2 336. Глава МИД Ирана сообщает, что страна нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.