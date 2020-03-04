Узбекистан и США провели совместные учения по реагированию на кризисы

CentralAsia (UZ) - Национальная гвардия совместно с другими силами безопасности Узбекистана организовала совместные учения по реагированию на кризис с Центральным командованием ВС США с 24 февраля по 2 марта 2020 года с целью укрепления сотрудничества в области безопасности и улучшения взаимодействия.

Узбекские и американские военнослужащие приняли участие в учениях «Непобедимый страж – 2020» на военно-учебных полигонах и в других разрешенных Правительством Узбекистана объектах. Некоторые участники от США также принимали участие в учениях дистанционно с базы ВВС «МакДилл» в г. Тампе, штат Флорида.

«Наше военное сотрудничество с Узбекистаном основано на взаимном уважении и общих интересах», - сказал посол США Даниэль Розенблюм. «Учебные программы и совместные учения по реагированию, такие как учения «Непобедимый страж», показали глубину и широту нашего партнерства в сфере безопасности с Узбекистаном».

Проведение учений «Непобедимый страж» дало возможность службам безопасности обеих стран повысить оперативную эффективность при сталкивании с незнакомыми вызовами, и расширить взаимодействие между вооруженными силами двух стран.

Ежегодно военнослужащие США принимают участие в более чем 80 учениях с государствами-партнерами в зоне ответственности Центрального командования ВС США, - сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.