18-летний гражданин Таджикистана пропал без вести в Иркутске (фото)

CentralAsia (TJ) - В Иркутске разыскивают пропавшего без вести Чаборова Шохина Шарифолиевича. Во вторник, 3 марта, около семи утра 18-летний гражданин Таджикистана сел в маршрутный автобус №5К, но до места назначения не добрался. На связь с родными он не выходит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в черную тонкую куртку, черное трико, черные ботинки.

В Иркутске молодой человек не ориентируется, русским языком не владеет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 21-68-05 или 02 (102 — с мобильного).