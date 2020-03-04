Какие товары были экспортированы в Узбекистане за январь 2020 и на какую сумму?

CentralAsia (UZ) - Развитие международных экономических отношений способствует устойчивому экономическому росту экспорта. Количество субъектов экспортеров, их общее количество, по Узбекистану, составило 1 954 ед., что обеспечило объем экспорта в $ 1 286,3 млн. (на январь 2020).

В структуре экспорта 82,2 % занимают товары, которые, в основном, приходятся на драгоценные металлы (38,1 %), текстильные изделия (12,1 %), энергоносители и нефтепродукты (11,9 %), продовольственные товары (5,1 %), цветные металлы и изделия из них (5,5 %), а также химическая продукция (3,5 %).

На январь 2020 года структура экспорта стран СНГ и других зарубежных государств, по данным Государственного Комитета по статистике, выглядит так (в млн. $):