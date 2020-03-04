Какие товары были экспортированы в Узбекистане за январь 2020 и на какую сумму?

- Узбекистан, экономика
- 18:24, 04 марта 2020
- Просмотров: 359
CentralAsia (UZ) - Развитие международных экономических отношений способствует устойчивому экономическому росту экспорта. Количество субъектов экспортеров, их общее количество, по Узбекистану, составило 1 954 ед., что обеспечило объем экспорта в $ 1 286,3 млн. (на январь 2020).
В структуре экспорта 82,2 % занимают товары, которые, в основном, приходятся на драгоценные металлы (38,1 %), текстильные изделия (12,1 %), энергоносители и нефтепродукты (11,9 %), продовольственные товары (5,1 %), цветные металлы и изделия из них (5,5 %), а также химическая продукция (3,5 %).
На январь 2020 года структура экспорта стран СНГ и других зарубежных государств, по данным Государственного Комитета по статистике, выглядит так (в млн. $):
|
Структура
|
в млн долл США
|
всего
|
Страны СНГ
|
Другие страны
|
всего
|
1 286,3
|
379,3
|
907,0
|
в том числе:
Хлопок-волокно
|
19,5
|
0,0
|
19,4
|
Продовольственные товары
|
65,0
|
31,5
|
33,5
|
Химическая продукция
|
45,1
|
24,9
|
20,2
|
Энергоносители и нефтепродукты
|
152,8
|
72,6
|
80,1
|
Черные металлы
|
12,8
|
2,8
|
9,9
|
Цветные металлы
|
70,2
|
7,8
|
62,4
|
Машины и оборудование
|
24,0
|
17,6
|
6,4
|
Текстиль
|
155,2
|
80,4
|
74,8
|
Золото
|
489,8
|
-
|
489,8
|
Услуги
|
228,5
|
127,0
|
101,4
|
Прочие
|
23,5
|
14,6
|
8,9