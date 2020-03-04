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  4 марта 2020
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Какие товары были экспортированы в Узбекистане за январь 2020 и на какую сумму?

CentralAsia (UZ) -  Развитие международных экономических отношений способствует устойчивому экономическому росту экспорта. Количество субъектов экспортеров, их общее количество, по Узбекистану, составило 1 954 ед., что обеспечило объем экспорта в $ 1 286,3 млн. (на январь 2020).

В структуре экспорта 82,2 % занимают товары, которые, в основном, приходятся на драгоценные металлы (38,1 %), текстильные изделия (12,1 %), энергоносители и нефтепродукты (11,9 %), продовольственные товары (5,1 %), цветные металлы и изделия из них (5,5 %), а также химическая продукция (3,5 %).

На январь 2020 года структура экспорта стран СНГ и других зарубежных государств, по данным Государственного Комитета по статистике, выглядит так (в млн. $):

Структура

в млн долл США

всего

Страны СНГ

Другие страны

всего

1 286,3

379,3

907,0

в том числе:

Хлопок-волокно

19,5

0,0

19,4

Продовольственные товары

65,0

31,5

33,5

Химическая продукция

45,1

24,9

20,2

Энергоносители и нефтепродукты

152,8

72,6

80,1

Черные металлы

12,8

2,8

9,9

Цветные металлы

70,2

7,8

62,4

Машины и оборудование

24,0

17,6

6,4

Текстиль

155,2

80,4

74,8

Золото

489,8

-

489,8

Услуги

228,5

127,0

101,4

Прочие

23,5

14,6

8,9

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