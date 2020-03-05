В Ашхабаде из-за угрозы коронавируса отменяют свадьбы, закрывают бассейны

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде в связи с коронавирусом отменяют свадьбы, закрывают объекты досуга, снимают пассажиров с рейсов, а население страны боится обращаться к врачам.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, в госучреждениях Ашхабада осуществляют замер температуры у сотрудников, среди учащихся школ проводят обработку противовирусными средствами, в том числе мажут носы оксалиновой мазью. При этом запрещают ношение масок. Всех с подозрением на заражение вирусом COVID-19, отправляют в Чоганлы, где расположен Центр профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

О точном количестве содержащихся в карантине в данном медицинском учреждении не известно. Источники Азатлыка сообщают о десятках людей.

"Цифры разнятся. Говорят о 56 изолированных, но нет данных, носители ли они или уже заболевшие", - сообщил Азатлыку источник, на условиях анонимности.

25 февраля правительство Туркменистана впервые упомянуло коронавирус и заявило об отсутвии этого заболевания в стране. В течение последних дней, власти Туркменистана официальных заявлений не делали, данных не публиковали.

По словам корреспондентов Азтлыка, в настоящее время в стране не хватает средств для диагностики заболевания.

"Не хватает тест-систем для диагностики коронавируса.

Пока все, что завезли, используют для диагностики в аэропорту и у уже заболевших пневмонией", - сообщил корреспондент Азатлыка со ссылкой на источники в медучреждениях страны.

4 марта корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде сообщили о том, что массово снимают с рейсов граждан Туркменистана, вылетающих в Европу и Турцию, ожидаются ограничения и для рейсов в Беларусь.

Кроме того, в столице Туркменистана отменяют свадьбы и другие массовые мероприятия. Закрывают объекты досуга и спорта.

Меры осуществляемые властями Туркменистана, происходят на фоне информационного вакуума. Государственные СМИ продолжают игнорировать тему коронавируса, в течение более двух месяцев ни разу не сообщив о ситуации с коронавирусом в мире и внутри страны.

Отсутствие информации и поспешные меры властей порождают панику среди населения. В частности, по словам корреспондентов Азатлыка, жители Ашхабада боятся обращаться к врачам.