В Узбекистане подполковника Владимир Калошина по обвинению в госизмене осудили на 12 лет

CentralAsia (UZ) - 4 марта Военный суд Узбекистана вынес приговор подполковнику в отставке, корреспонденту газеты «Ватанпарвар» («Патриот») Министерства обороны РУз Владимиру Калошину.

Проживающая в Москве дочь Калошина Анастасия Епишева сообщила, что суд признал ее отца виновным в «государственной измене» и приговорил к 12 годам тюремного заключения, передает centralasian.org.

По словам Анастасии Епишевой, приговором Военного суда ее отец лишен всех воинских званий и чинов.

– Суд признал отца виновным по части 1 статьи 157 («Измена государству») Уголовного кодекса Узбекистана. Ему дали 12 лет колонии. В приговоре суда говорится, что срок наказания он будет отбывать в колонии общего режима. Также суд лишил его звания подполковника, – сказала дочь Владимира Калошина.

Днем ранее Анастасия Епишева говорила, что в суде ее отец не признал предъявленные ему обвинения в государственной измене.

Напомним, что Владимир Калошин с 1992 годам работал корреспондентом газеты «Ватанпарвар» («Патриот») Министерства обороны Узбекистана.

Он был задержан 2 июля 2019 года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) в Ташкенте. Несколько дней семья Калошина не знала о месте его нахождения и только позже выяснилось, что он содержится в следственном изоляторе спецслужб.

В отношении Владимира Калошина было выдвинуто обвинение в «госизмене».

Его адвокаты категорически отказалась комментировать процесс, сославшись на то, что давали расписку о неразглашении подробностей суда.

По словам Анастасии Епишевой, в своем заявлении в Генпрокуратуру ее отец написал, что следователи применяли в отношении него психологические пытки, угрожая жизни его жены, детей и внуков.