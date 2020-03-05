В Узбекистане создан Центр по обучению чиновников делопроизводству на узбекском языке и культуре речи

CentralAsia (UZ) - Принято решение Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои». Об этом сообщает Национальное агентство УзА.

В соответствии с постановлением, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои определен базовым ВОУ по таким направлениям, как совершенствование методики обучения узбекского языка и литературы в высших образовательных учреждениях, повышение квалификации преподавателей по данному предмету.

При университете создан Центр обучения по основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации. В областях республики при государственных университетах и педагогических институтах будут открыты его подразделения.

Центр станет проводить курсы по делопроизводству на государственном языке, повышая речевую культуру и ораторское искусство государственных служащих и населения.

Согласно решению правительства, сотрудники министерств и ведомств, хокимиятов и хозяйственных объединений будут проходить обучение в Центре и его территориальных подразделениях на платной договорной основе. При учебе без отрыва от работы они сохранят должность и среднемесячную заработную плату по основному месту работы.

Стоимость бесплатных учебных курсов в этих центрах будет покрываться за счет средств Фонда развития узбекского языка при Кабинете Министров.

В связи с 30-летием официального статуса узбекского языка Шавкат Мирзияев подписал 21 октября 2019 года указ «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка».

В соответствии с указом при Кабинете Министров был создан Департамент по развитию государственного языка, который будет отвечать за соблюдение законодательства о государственном языке, внедрение эффективных форм общественного контроля в данной сфере.