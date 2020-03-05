[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Правительство Украины ушло в отставку. Новым премьером стал Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) -  4 марта Верховная рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука. Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало», передают местные СМИ.

На должность премьер-министра утвердили бывшего вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгал.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году окончил университет "Львовская политехника", менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист.

В 2003 году стал кандидатом экономических наук (Институт региональных исследований Национальной академии наук Украины).

В 2009 году начал карьеру на госслужбе. Вскоре стал начальником главного управления экономики Львовской ОГА. Позже – начальником главного управления экономики и промышленной политики, а также директором департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности.

В 2014 году стал заместителем начальника ГУ Миндоходов Львовской области. В 2015-2017 годах работал в торгово-производственной компании "Львовхолод".

В 2017-2019 годах был заместителем генерального директора по социальным вопросам в "ДТЭК Западэнэрго", директором "ДТЭК Бурштынская ТЭС", и. о. замгендиректора по социальным вопросам в "ДТЭК Западэнерго".

С августа 2019 года по февраль 2020 года возглавлял Ивано-Франковскую ОГА. Позже был назначен вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука.

Новым главой правительства Рада утвердила 45-летнего Дениса Шмыгаля — «за» проголосовал 291 депутат.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/03/2020/5e5fa5039a7947b87ad73d49

После голосования по кандидатуре премьера Рада утвердила новый состав правительства:

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;

вице-премьер — министр цифровой трансформации — Михаил Федеров;

вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;

министр обороны — Андрей Таран (кандидатура вносится президентом);

министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба (кандидатура вносится президентом);

министр финансов — Игорь Уманский;

министр здравоохранения — Илья Емец;

министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов;

министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;

министр внутренних дел — Арсен Аваков;

министр юстиции — Денис Малюська;

министр инфраструктуры — Владислав Криклий;

министр кабинета министров — Олег Немчинов;

министр социальной политики — Марина Лазебная;

министр ветеранов — Сергей Бессараб.

print
  • Узбекистан отправил в Китай вторую партию гуманитарной помощи
  • В Турции издана книга Шавката Мирзиёева. Эрдоган написал на нее рецензию
  • Суд Нью-Йорка обязал Мухтара Аблязова выплатить $140 тыс. до 7 мая



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com