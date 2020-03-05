Правительство Украины ушло в отставку. Новым премьером стал Денис Шмыгаль

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- 9:16, 05 марта 2020
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CentralAsia (CA) - 4 марта Верховная рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука. Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало», передают местные СМИ.
На должность премьер-министра утвердили бывшего вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгал.
Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году окончил университет "Львовская политехника", менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист.
В 2003 году стал кандидатом экономических наук (Институт региональных исследований Национальной академии наук Украины).
В 2009 году начал карьеру на госслужбе. Вскоре стал начальником главного управления экономики Львовской ОГА. Позже – начальником главного управления экономики и промышленной политики, а также директором департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности.
В 2014 году стал заместителем начальника ГУ Миндоходов Львовской области. В 2015-2017 годах работал в торгово-производственной компании "Львовхолод".
В 2017-2019 годах был заместителем генерального директора по социальным вопросам в "ДТЭК Западэнэрго", директором "ДТЭК Бурштынская ТЭС", и. о. замгендиректора по социальным вопросам в "ДТЭК Западэнерго".
С августа 2019 года по февраль 2020 года возглавлял Ивано-Франковскую ОГА. Позже был назначен вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/03/2020/5e5fa5039a7947b87ad73d49
После голосования по кандидатуре премьера Рада утвердила новый состав правительства:
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;
вице-премьер — министр цифровой трансформации — Михаил Федеров;
вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;
министр обороны — Андрей Таран (кандидатура вносится президентом);
министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба (кандидатура вносится президентом);
министр финансов — Игорь Уманский;
министр здравоохранения — Илья Емец;
министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов;
министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;
министр внутренних дел — Арсен Аваков;
министр юстиции — Денис Малюська;
министр инфраструктуры — Владислав Криклий;
министр кабинета министров — Олег Немчинов;
министр социальной политики — Марина Лазебная;
министр ветеранов — Сергей Бессараб.