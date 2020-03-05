Будут ли казахстанцы работать 9 марта? Разъяснение от пресс-секретаря Токаева

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал твит Токаева о выходе на работу государственных служащих в выходные дни после праздников.

Ранее президент Токаев дал поручение не распространять норму о переносе выходного дня на понедельник, в случаях, когда праздник выпадает на воскресенье.

Текст комментария пресс-секретаря приведен без изменений:

На мое имя поступают просьбы разъяснить вчерашнюю публикацию Президента К.К. Токаева по вопросам работы госслужащих в выходные и праздничные дни.

Поводом для заявления Главы государства стала ситуация, когда в период многодневных праздников и следующих за ними выходных практически бездействуют центральные и местные государственные органы.

Вы знаете, что наша страна сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как распространение коронавируса в соседних государствах, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (недавние снегопады, паводковая угроза) и т.д. Все это требует безотлагательной реакции, оперативной и слаженной работы всех государственных структур.

Поэтому Президент считает целесообразным обеспечить выход на работу госслужащих в дни, которые следуют за праздничными днями. Речь идет о работниках аппаратов Президента, Правительства, министерств, подотчетных Главе государства ведомств, акиматов областей и городов республиканского значения.

При этом речь идет о том, чтобы полностью соблюдать казахстанское законодательство. В соответствии со статьей 32 Закона «О государственной службе в Республике Казахстан» для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ государственные служащие в выходные и праздничные дни могут привлекаться к работе в соответствии с трудовым законодательством.

Согласно Трудовому кодексу, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться.

Согласно статье 85 Трудового кодекса, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится повышенная оплата труда в размере не менее 1,5 дневной ставки.

Таким образом, речь идет о возможности привлечения госслужащих к работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день), с соблюдением требований Трудового кодекса.

В целом законодательство меняться не будет, такого поручения Глава государства не давал.

Хотел бы подчеркнуть, что Касым-Жомарт Кемелевич призывает к формированию новой трудовой этики. Он продвигает идеологию трудолюбия и ответственности среди госслужащих и всех граждан нашей страны.

Напомню, буквально несколько дней назад Президент в Жамбылской области призвал наших граждан показать пример трудолюбия, усидчивости, вдумчивости. Убежден, что эти слова Главы государства были адресованы в первую очередь государственным служащим.