В Таджикистане из-за угрозы коронавируса временно закрыли все мечети

CentralAsia (TJ) - Управление Совета улемов Исламского центра Таджикистана обратился к гражданам республики и имамам с призывом воздержаться от посещения мечетей во время совершения молитв из-за распространения коронавируса нового типа. Текст обращения опубликован на сайте "Ховар".

Все мечети в Таджикистане, включая соборные, пятничные и пятикратные, будут временно закрыты. Отмечается, что это временное ограничение налагается на посещение и пятничной молитвы, исключение составляет погребальная молитва во время похорон.

В связи с этим духовенство Таджикистана также рекомендует внимательнее относится к своему здоровью, уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены и воздержания от посещения мест и мероприятий с большим скоплением людей.

В стране приняты все необходимые меры для предупреждения и распространения коронавируса, создан республиканский штаб под руководством вице-премьера страны, внутриведомственные штабы всех министерств и ведомств.

По данным пресс-центра Министерства культуры Таджикистана, ранее запланированные массовые мероприятия и праздничные программы республиканского уровня в дни празднования Международного Навруза будут проведены с ограниченным количеством приглашенных гостей и деятелей искусства.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, на сегодня в стране не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.